Coronavirus, ex calciatore e presidente in terapia intensiva [NOME, FOTO, e DETTAGLI]

Sono ore di grande ansia per le condizioni di Antonin Panenka, ex calciatore e dirigente sportivo, attuale presidente del Bohemians 1905. Il classe 1948 ha contratto il virus negli ultimi giorni e si trova in terapia intensiva in un ospedale di Braga. L’annuncio è arrivato direttamente dal club. Sono stati inviati tantissimi messaggi dei club, si tratta di un personaggio molto conosciuto, è stato campione d’Europa nel 1976 con l’ex Cecoslovacchia ed è l’inventore del cucchiaio, riuscì a segnare con un grande gesto tecnico contro la Germania. Ha indossato le maglie di Rapid Vienna, VSE St. Pölten, Slovan Vienna, Hohenau e Kleinwiesendorf. Appese le scarpette al chiodo nel 1993. Non ha abbandonato il mondo del calcio, successivamente è diventato presidente del Bohemians, si è avvicinato anche al mondo della politica. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Panenka.