Coronavirus, squadra scende in campo con le mascherine per protesta: “a noi chi pensa?” [FOTO]

Cresce sempre di più l’emergenza Coronavirus, negli ultimi giorni sono stati presi importanti provvedimenti che riguardano anche il mondo del calcio, sono stati sospesi i principali campionati. Ma c’è chi ancora è costretto a scendere in campo, ma con la paura che non lascia tranquilli calciatori e allenatori. L’ex calciatore della Roma Renato Portaluppi, attuale allenatore del Gremio, guida la protesta della sua squadra per la mancata sospensione del campionato. Il match contro São Luz si è giocato a porte chiuse e la squadra è scesa in campo con le mascherine. “Agli spettatori viene impedito l’accesso allo stadio per sicurezza. A noi chi pensa? Siamo essere umani anche noi”, ha detto il tecnico in conferenza. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.