Coronavirus, i nomi dei calciatori finiscono sui camici: da Totti a Vives fino a Sforza [FOTOGALLERY]

Un camice bianco diventato tristemente famoso in tempi di Coronavirus. E’ quello bianco degli infermieri, eroi dei nostri giorni. Sono loro che mettono a repentaglio la propria vita per salvare gli altri. Sono diventati virali alcuni scatti con i nomi dei calciatori finiti sulle spalle degli infermieri. Un momento di leggerezza in mezzo alla battaglia. Da Acerbi a Vieri passando per Totti e Immobile sono tanti i calciatori che hanno ripostato gli scatti. E tra gli ‘omaggiati’ è finito anche Ciriaco Sforza, reso noto dalla famosa scena di ‘Tre uomini e una gamba’ di Aldo, Giovanni e Giacomo. L’infermiere ci ha tenuto a sottolineare che il camice di Ronaldo era finito. In alto la FOTOGALLERY.