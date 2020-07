Crisi tra Cassano e la Marcialis? Loro sorprendono tutti e rispondono così [VIDEO e FOTO]

Antonio Cassano è stato un ottimo calciatore, come ha confessato lui stesso non è riuscito a tirare fuori tutto il potenziale tecnico, a causa di alcuni atteggiamenti poco professionali dentro e fuori dal campo. Ma è stato comunque protagonista di una carriera di ottimo livello, ha fatto bene soprattutto in Italia. Adesso sta pensando al futuro, ma nel frattempo si gode la famiglia. A tal proposito nelle ultime settimane sono circolate delle voci su una presunta crisi tra il calciatore e la moglie Carolina Marcialis. Adesso la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, con un bel bacio in diretta hanno allontanato le voci sulla crisi. In alto la FOTOGALLERY, in basso il video.