Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus, il calciatore portoghese ha saltato le ultime partite e per la Juventus è stata veramente dura come dimostrano i due pareggi deludenti in campionato contro Crotone e Verona, in Champions League è arrivata, invece, una vittoria importante sul campo della Dinamo Kiev. Nel frattempo arrivano rivelazioni sul rapporto tra l’attaccante e la fidanzata Georgina Rodriguez. Secondo Correio da Manha la coppia starebbe vivendo da “separati in casa”, in due zone differenti della casa. Ronaldo da una parte e Georgina (con i bambini) dall’altra. Secondo indiscrezioni l’abitazione sarebbe formata da due ville adiacenti con ingressi separati. In alto la FOTOGALLERY.