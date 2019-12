Cristiano Ronaldo supera le leggi della fisica, Cr7 vola in cielo e piega la Samp: con Dybala è spettacolo bianconero [FOTO]

E’ andato in archivio il primo match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Juventus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante e che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. Continua la marcia scudetto della Juventus che ha conquistato un altro prezioso successo per la corsa scudetto, ancora in crescita la squadra di Ranieri nonostante il ko di oggi. Parte molto bene la Juventus che trova il gol con un grande gol realizzato da Dybala, la Joya sempre più decisiva per il gioco di Sarri. La Sampdoria non molla e trova subito la reazione, è Caprari su disattenzione della difesa bianconera a siglare il pareggio. Cristiano Ronaldo vola in cielo e trova il gol del definitivo 1-2 grazie ad uno stacco di testa incredibile del portoghese. Nel finale annullato un gol proprio a CR7, nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-2.