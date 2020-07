“Cristiano Ronaldo e Messi insieme alla Juve”, lo scoop scatena la fantasia dei tifosi: come sarebbe l’11 da paura [FOTO e NOMI]

Una premessa: al momento non esiste alcuna trattativa, ma il calciomercato è sempre imprevedibile e può regalare colpi di scena. Stiamo parlando ovviamente del calciatore più chiacchierato degli ultimi giorni: Leo Messi. La notizia ha infiammato le pagine dei giornali ed è destinata a riempire gli spazi dei quotidiani per tutta l’estate. L’argentino avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo del Barcellona, non ci sarebbero i margini per continuare l’avventura con i blaugrana. Ma attenzione, potrebbe trattarsi anche di una strategia da parte del calciatore, magari per mandare un messaggio sul futuro societario, sul nome del prossimo allenatore o magari per spingere un pò di più sull’aspetto economico. Il suo nome sta circolando per tanti club, anche italiani. E quello che, ovviamente, stuzzica di più porta alla Juventus.

“Messi e Ronaldo insieme, è il sogno di tanti “, parole e musica di Rivaldo. E la Juventus sogna il duo Messi-Ronaldo? Ovviamente. Ma è altrettanto vero che bisogna fare i conti con la realtà e con vari aspetti da valutare. Il primo: verificare la vera rottura con il Barcellona, la Pulce è comunque un idolo e si trova bene in Spagna. Il secondo: l’aspetto economico. Messi ha un ingaggio fuori portata per la maggior parte dei club, anche la Juventus e tra cartellino e ingaggio la Vecchia Signora dovrebbe affrontare un esborso non indifferente e in un momento di crisi come quello post-Coronavirus. Il terzo: il rapporto proprio con Cristiano Ronaldo, due calciatori che ormai da anni lottano per lo scettro di miglior calciatore al mondo.

La Juventus dal punto di vista tattico, una squadra stellare: come sarebbe

La Juventus può contare su alcune sicurezze in porta ed in difesa, arriverà qualcuno sul fronte terzini, ma per il momento non rappresenta una priorità. Per il centrocampo è stato piazzato il colpo Arthur, un calciatore giovane ma già in grado di fare la differenza. Con Bentancur può formare una coppia di tutto rispetto. Una coppia perché si potrebbe pensare di giocare con il 4-2-3-1 per sfruttare al massimo il potenziale offensivo. Kulusevski a destra, Dybala centrale, Ronaldo a sinistra e… Messi prima punta. Fantacalcio? Forse. Sogno estivo? Forse. Ma chissà… Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 della Juve con Messi e Ronaldo insieme.