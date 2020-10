Cristiano Ronaldo positivo: “l’Asl di Napoli comunica che la gara contro la Juve si giocherà domenica”, le reazioni

Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. La conferma è arrivata da parte della Federazione portoghese. Il calciatore si trova in isolamento ed è asintomatico, salterà sicuramente la sfida di domani per la Nations League contro la Svezia. Si tratta di una brutta notizia anche per la Juventus, i bianconeri saranno chiamati da tante partite a distanza ravvicinata: Crotone, Dinamo Kiev, Verona, Barcellona e Spezia nel giro di 15 giorni, prima di un altro turno di Champions League. Dopo la notizia si è scatenato anche il web, sono arrivate tantissime reazioni sui social. Molte anche ironiche: “L’Asl di Napoli comunica che la partita contro la Juventus si deve giocare questa domenica”, scrive un utente. Ma sono tanti i messaggi, sfoglia la FOTOGALLERY in alto.