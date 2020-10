Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: la reazione di Georgina Rodriguez [FOTO]

E’ arrivata l’ufficialità anche dalla Federazione portoghese: Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore della Juventus è asintomatico e si trova al momento in isolamento. L’attaccante sarà costretto a saltare la prossima partita di Nations League del Portogallo ed in più qualche sfida anche della Juventus, considerando il calendario ravvicinato tra campionato e Champions League. Nel frattempo è arrivata la reazione anche di Georgina Rodriguez, compagna di CR7. “Sei la mia ispirazione“, ha scritto la modella in una Stories Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.