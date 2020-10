Cristiano Ronaldo positivo, la sorella: “il Coronavirus la più grande frode mai vista”

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, per il portoghese è previsto il rientro in Italia e l’inizio dell’isolamento. L’attaccante è finito nel mirino sia per la foto della cena con la squadra senza mascherina sia per il suo rientro a Torino. A gettare benzina sul fuoco è stata la sorella minore Katia Aveiro con un post pubblicato sul profilo Instagram.

“Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un predestinato, un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia inizieranno a credere tanto in questa pandemia, nei test e nelle misure prese come me… La più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Una frase che oggi ho letto e che ho applaudito alzandomi in piedi: ‘Basta con questo mondo di burattini’. Aprite gli occhi per favore”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della sorella di Cristiano Ronaldo.