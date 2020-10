Crotone-Juventus 1-1, le pagelle di CalcioWeb: si salva solo Morata, ottimo Simy che fa reparto da solo [FOTO]

Crotone-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Una Juventus che non convince. Prestazione non all’altezza per la squadra di Andrea Pirlo, i punti interrogativi sono tantissimi. Prova coraggiosa per il Crotone, gli uomini di Stroppa hanno dimostrato di poter raggiungere l’obiettivo salvezza. Sorprese di formazione, gli ospiti in campo con Frabotta ma soprattutto Portanova. La mossa non paga, calabresi in vantaggio con un calcio di rigore procurato da Bonucci e trasformato da Simy. La Juventus entra in partita e trova il pareggio con Morata su assist di Chiesa. Nella ripresa proprio l’ex Fiorentina viene espulso, nel finale gol annullato sempre a Morata per fuorigioco millimetrico. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del match.

Crotone (3-5-2) Cordaz 6; Magallan 5.5, Marrone 5, Luperto 6 (dall’83’ Golemic s.v.); Pereira 5.5 (dal 74′ Rispoli s.v.), Vulic 6.5 (dal 74′ Siligardi s.v.), Cigarini 5, Molina 6 (dall’83’ Petriccione s.v.), Reca 5.5; Messias 5.5, Simy 7

Juventus (3-4-2-1) Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 5, Demiral 6; Chiesa 5, Bentancur 6.5, Arthur 6 (dal 70′ Rabiot s.v.), Frabotta 6; Kulusevski 6.5 (dal 69′ Bernardeschi 5.5), Portanova 5 (dal 56′ Cuadrado 5.5); Morata 7.