Crotone-Lazio 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Immobile il solito cecchino, Marrone disastroso

Crotone-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Continua l’ottimo momento di forma della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha aperto l’ottava giornata del campionato di Serie A con un successo. Niente da fare per il Crotone, la classifica dei calabresi fa paura. La sfida è stata condizionata, soprattutto nel primo tempo, a causa delle condizioni non ottimali del terreno del gioco in seguito al nubifragio che si è abbattuto in città. La prima occasione è per Simy, il tocco dell’attaccante pizzica il palo. Gli ospiti passano al 21′, assist perfetto di Parolo e Immobile la sblocca, l’attaccante è rientrato dopo la positività al Coronavirus. Nella ripresa è Correa in contropiede a chiudere i conti. Finisce 0-2. La Lazio sale a quota 14, Crotone fermo a 2.

Crotone-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5, Marrone 4, Cuomo 5.5; Rispoli 6 (dal 46′ Pereira 5.5), Benali 6, Petriccione 5 (dal 68′ Dragus 5.5), Vulic 5.5, Reca 5.5; Messias 6.5, Simy 5.5. All.: Stroppa.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6 (dal 78′ Hoedt 6), Acerbi 6.5, Radu 5.5; Lazzari 6, Parolo 7 (dal 46′ Akpa Akpro 6.5), Leiva 6, Luis Alberto 6, Fares 6 (dal 46′ Marusic 6.5); Immobile 7 (dal 74′ Pereira 6), Correa 7 (dal 61′ Caicedo 6). All.: Inzaghi.