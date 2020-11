Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di fornire indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La partita di oggi alle 15 tra Crotone e Lazio è a serio rischio rinvio. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città calabrese, completamente sott’acqua dopo i 198 mm di pioggia caduti. La città è per metà sotto un metro d’acqua e le condizioni dello stadio Scida sono già al limite, difficile raggiungere l’impianto. E’ in corso una riunione tecnica, a breve arriverà una risposta anche sull’eventuale rinvio della partita. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini da Crotone.