Il Napoli vince sul campo del Crotone e si lancia in classifica, il migliore in campo è stato Insigne come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Ottima prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che non ha rischiato praticamente mai, gli azzurri hanno messo in mostra interessanti qualità dal punto di vista tecnico. La partita si sblocca dopo appena 36 minuti, il marcatore è stato Insigne, prodezza dell’attaccante con un tiro a giro. Nella ripresa il Crotone condiziona definitivamente la sfida con l’espulsione di Petriccione, gli ospiti chiudono i conti con Lozano e Demme su grande giocata di Mertens. Finisce 0-4, in gol anche Petagna. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Crotone-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Cuomo 5, Marrone 5.5, Luperto 5; Pereira 6, Molina 6, Benali 6, Petriccione 4.5, Reca 5.5; Messias 6, Simy 5.5. A disposizione: Festa, Golemic, Magallan, Dragus s.v., Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Vulic 5.5, Eduardo s.v., Riviere. Allenatore: Stroppa.

Napoli (4-2-3-1); Ospina 6.5; Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 6, Manolas 6, Mario Rui 6; Demme 7, Bakayoko 6; Lozano 7, Zielinski 6.5, Insigne 8; Petagna 6.5. A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic s.v., Ghoulam, Lobotka s.v., Elmas s.v., Fabian Ruiz, Politano s.v., Mertens 7, Llorente, Allenatore: Gattuso.