Roma da impazzire nel match della 16esima giornata del campionato di Serie A, dominio della squadra di Fonseca contro emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi si confermano pienamente in corsa per lo scudetto, possono considerarsi una bellissima sorpresa in lotta per il titolo. La squadra è stata sconvolta dall’incidente del dirigente De Sanctis, la risposta è stata da grandissimo gruppo. La partita è già in archivio dopo 35 minuti, le reti sono state realizzate dalla doppietta di Borja Mayoral e dal rigore di Mkhitaryan, non ha pesato l’assenza di Dzeko. Nella ripresa il gol della bandiera di Golemic, finisce 1-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Crotone-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallán 5.5, Golemic 6, Cuomo 4.5; Pereira 5 (dal 46′ Vulic 5.5), Molina 5.5, Zanellato 6, Eduardo 5 (dal 58′ Riviere 5.5), Reca 5.5; Messias 6.5, Simy 5.5. All. Stroppa.

Roma (3-4-2-1): López 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6.5 (dal 63′ Kumbulla 6); Karsdorp 6.5, Villar 6.5, Cristante 7 (dall’80’ Veretout s.v.), Bruno Peres 5.5; Mkhitaryan 7 (dal 63′ Pellegrini 6), Pérez 6, Mayoral 8 (dall’85’ Dzeko s.v.). All. Fonseca.