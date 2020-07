Crotone in Serie A, la festa può partire: Maxi Lopez guida i calciatori scatenati, delirio in città [FOTO e VIDEO]

La festa può partire. A Crotone come a Reggio Calabria, quasi due mesi fa, come a Napoli, come a Benevento, come a Reggio Emilia mercoledì. I pitagorici hanno raggiunto la promozione matematica nell’Olimpo del calcio. Si tratta di un ritorno, dopo il salto (primo in assoluto) ottenuto nel 2016, a cui erano seguite due stagioni in A e il nuovo ritorno in cadetteria. Festa particolare, per i calciatori. In viaggio, di ritorno da Livorno (dove hanno vinto 1-5 nella gara delle 18.45), sono rimasti “attaccati” alla gara tra Cremonese e Spezia, che con il risultato finale di 0-0 ha sancito la matematica a due giornate dal termine, per via del +8 in classifica non più raggiungibile.

La festa in viaggio è testimoniata soprattutto dal ricco materiale presente sui social. C’è un Maxi Lopez scatenato, che ha postato alcuni video dei canti in spogliatoio e dei selfie in aeroporto. Ci sono i filmati degli abbracci al momento della notizia del pari dei liguri, ci sono anche alcune foto dei calciatori che, prima di partire, osservano con attenzione il cellulare per attendere la fine del match. Anche in città è delirio. Tanti tifosi riversati in strada, sciarpe, bandiere fuochi d’artificio. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa di calciatori e tifosi, in basso alcuni VIDEO.