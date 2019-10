Emozioni al Dall’Ara, il Real Madrid vince la sfida tra Leggende contro il Bologna [FOTO e VIDEO]

“Qui ho lasciato bei ricordi che mi porto dentro. E’ stato un pezzo importante della mia storia”. Sono le dichiarazioni di Roberto Baggio presente per i festeggiamenti per i 110 anni del Bologna, si è disputato la partita tra le leggende rossoblù ed il Real Madrid, presenti 17.000 persone, alla presenza del presidente del Bologna Joey Saputo, gli altri nomi importanti sono stati queli di Signori, Pecci, Pavinato, capitano dell’ultimo scudetto, e ancora Fogli e Detari. Tra i calciatori Nervo, Locatelli, Di Vaio e Andersson, Pagliuca, Perez e Mudingay. Dall’altra parte, nel Real Madrid, Roberto Carlos, Karembeu, Amavisca e Seedorf e a dirigere il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli.

Il risultato finale è stato di 4-2 per gli ospiti. Le reti al 20′ Amavisca su rigore, raddoppio di Congo al 9′ s.t., quindi al 17 s.t. Di Vaio accorcia le distanze, ma il Real scappa sul 4-1 con Munitis al 23 s.t. e al 32′ Congo. Stringara chiude il tabellino su calcio di rigore. In alto la fotogallery, in basso il video.