Daniel Maldini, l’esordio è da brividi per il predestinato: “è stato un sogno” [FOTO]

“È stato un sogno, peccato solo per il risultato. La prossima speriamo di portare a casa i 3 punti”. Sono le prime parole di Daniel Maldini, il rossonero commenta l’esordio in Serie A con la maglia del Milan. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv, il figlio del leggendario Paolo e nipote di Cesare ha poi aggiunto: “L’esordio era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Si poteva fare di più, ma c’è stata comunque emozione”. Delusione in casa Milan che non è andato oltre il pareggio casalingo contro il Verona, 1-1 il risultato finale, la squadra di Pioli ha fallito l’occasione di effettuare uno scatto importante verso la zona Europa. Ma è una giornata comunque da ricordare per il Milan, l’esordio di Daniel Maldini è storico per un calciatore che può rappresentare il futuro del club.