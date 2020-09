Dayane Mello, la promessa a Enock Balotelli è hot: “In casa girerò nuda” [FOTOGALLERY]

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è partita col botto. Non in termini di ascolto, “solo” 18,99% di share, ma la temperatura si è già alzata. Bollino rosso per le dichiarazioni di Dayane Mello, modella brasiliana: “Girerò nuda a casa”. E c’è già chi ha posato gli occhi sulla bella 31enne. Si tratta di Enock Balotelli, fratello del calciatore Mario, anche lui concorrente dell’edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. “Per me non è un problema”, ha assicurato il fratello dell’attaccante prima di entrare nella casa. Parole che sono tutte un programma. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini eloquenti di Dayane Mello.