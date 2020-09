De Laurentiis positivo: quella frase che il presidente del Napoli continuava a ripetere ai suoi collaboratori…

Pubblicamente non ha parlato dopo quanto accaduto. Perlomeno non ancora. Aurelio De Laurentiis al momento deve pensare ad altro. E’ stato trasportato a Roma per accertamenti, non è asintomatico. Si farà ovviamente controllare e si sottoporrà al consueto periodo di isolamento in attesa del tampone negativo e della guarigione nei prossimi giorni.

Spunta però una confessione, una frase che il presidente del Napoli continuava a ripetere ai suoi collaboratori dopo la notizia della positività al Covid e le successive polemiche seguite: “Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio. Non avevo sintomi”, il virgolettato svelato da Repubblica. In basso tutti i momenti frenetici della giornata di ieri, in alto la FOTOGALLERY con le reazioni social alla vicenda.