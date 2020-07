Juventus, due assenze pesantissime per il Milan: De Ligt e Dybala diffidati e ammoniti [FOTO]

La Juve ha battuto il Torino nella gara da poco conclusa, ma la situazione in vista della prossima partita poteva essere migliore. De Ligt e Dybala, infatti, salteranno la sfida successiva dei bianconeri, quella del turno infrasettimanale a Milano contro i rossoneri di Pioli. Costano caro i gialli ricevuti: per l’olandese in occasione del rigore poi concesso al Torino, per l’argentino a causa di una simulazione verso la parte finale del match. I due, già diffidati, torneranno così in campo nel prossimo weekend. Scalpitano Rugani e Higuain.