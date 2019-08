Debrecen-Torino finisce 1-4: tutto facile per i granata, passaggio del turno [FOTO]

Debrecen-Torino finisce 1-4. Tutto facile per i ragazzi di Mazzarri che non falliscono l’appuntamento con la vittoria. Schiacciante il successo, anche più dell’andata, e mai messo in discussione. La partita è già chiusa alla mezz’ora con l’uno-due Zaza-Izzo. Poi accorcia Garba ad inizio ripresa, momento della gara in cui i granata si rilassano, prima di colpire in maniera letale nel finale: prima capitan Belotti e poi anche il giovane Millico allo scadere. In alto la FOTOGALLERY del match.

90’+1 – 1-4 Torino, segna Millico all’esordio in Europa: contropiede granata, Zaza si fa respingere il tiro ma ribadisce di testa il giovane attaccante.

88′ – Succede poco in questo finale, partita chiusa da tempo.

68′ – Ed ecco il tris del Torino, segna anche capitan Belotti: contropiede fantastico tra il ‘Gallo’ e Zaza, che serve di tacco il compagno il quale non può sbagliare.

60′ – Ammonito Zaza per simulazione.

51′ – Il Torino entra molle in campo e il Debrecen segna dopo aver sfiorato la rete in precedenza. Varga-Garba, sempre (solo) loro: assist per il primo, gol di testa per il secondo. 1-2, ma per passare ne servono altri 5.

49′ – Prima vera e propria occasione del Debrecen, salva Sirigu.

46′ – Si riparte.

45’+1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo.

44′ – Non ce la fa Baselli, entra Rincon al suo posto.

42′ – Problema muscolare per Baselli, in questo momento a terra. Si scalda Rincon.

38′ – Zaza scatenato, prova il pallonetto quasi da centrocampo: palo sfiorato. Dall’altra parte ci prova Garba.

37′ – Primo giallo della gara ad indirizzo di Meitè.

32′ – Il Torino raddoppia e la partita è già finita: Berenguer in profondità per Ansaldi, che mette in mezzo per Izzo il quale deve semplicemente appoggiare in rete.

28′ – Ci prova Belotti da lontano, tiro debole.

24′ – Il vantaggio del Torino era nell’aria, ed è arrivato. Segna Zaza, che aveva sfiorato la rete in avvio. Servito da Meité in contropiede, l’attaccante temporeggia e poi trafigge Nagy all’angolino. Strada sempre più in salita per i locali.

18′ – Belotti di testa si fa respingere il tiro da Nagy, ma era in fuorigioco. Buon Torino in quest’avvio.

11′ – Ancora un’occasione per Zaza, servito da Belotti. Il pallone dell’attaccante è però salvato sulla linea da un difensore ungherese.

9′ – Prima occasione per il Torino, che sta facendo la partita. Pallone messo in mezzo da Ansaldi, la difesa buca ma Zaza non ne approfitta e il suo tiro è deviato in angolo. Sono i granata a proporsi nonostante il netto vantaggio dell’andata.

1′ – Si parte!

Diretta video

Accordo trovato in extremis tra il Debrecen e Sky Sport: Debrecen-Torino visibile regolarmente in tv.

L’infortunio di Iago Falque e l’assenza di Lukic hanno un po’ complicato i piani per Walter Mazzarri, che dovrà cambiare qualcosa, tridente formato da Zaza, Belotti e Berenguer.

LE FORMAZIONI

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic (90′ Csoz); Varga (62′ Zsori); Garba (80’Adeniji). A disp., Barna, Kinyik, Kosicky, Pinter.

All. Herczeg

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo (82′ Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli (44′ Rincon), Ansaldi; Zaza, Belotti (75′ Millico), Berenguer. A disp. Rosati, Rauti, Gilli, Bonifazi.

All. Mazzarri