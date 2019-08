Debrecen-Torino 1-4, le pagelle di CalcioWeb: Zaza si ripete [FOTO]

Debrecen-Torino, le pagelle – Si è appena conclusa la partita di ritorno del turno preliminare di Europa League tra gli ungheresi e i granata di Walter Mazzarri, in netto vantaggio per via del 3-0 dell’andata in Italia. Al ritorno, il successo è ancora più pesante: 1-4. Segnano Zaza, Izzo, Belotti e il giovane Millico, con il momentaneo 1-2 di Garba. Scatenato ancora una volta Zaza, oggi dall’inizio e la scorsa volta a gara in corso. Nessuna sufficienza per i ragazzi di Mazzarri che hanno meritatamente portato a casa la posta in palio, aggiudicandosi il passaggio del turno. In alto la FOTOGALLERY del match.

Debrecen (4-4-1-1): Nagy 5; Kusnyir 5, Pavkovics 5, Szatmari 5, Ferenczi 5; Szecsi 5, Toszer 5, Haris 5, Trujic 5 (90′ Csoz sv); Varga 6 (62′ Zsori 6); Garba 6.5 (80’Adeniji sv). A disp., Barna, Kinyik, Kosicky, Pinter.

Torino (3-4-3): Sirigu 6.5; Izzo 7 (82′ Singo sv), Nkoulou 6.5, Bremer 6.5; De Silvestri 6.5, Meitè 6.5, Baselli 6 (44′ Rincon 6), Ansaldi 6.5; Zaza 7.5, Belotti 7 (75′ Millico 7), Berenguer 6.5. A disp. Rosati, Rauti, Gilli, Bonifazi.