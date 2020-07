E’ delirio per la Reggiana: festa e maxi-assembramenti dopo la promozione in Serie B [FOTO]

E’ delirio in casa Reggiana, la squadra torna in Serie B dopo 21 anni. E’ stata una cavalcata importante, dopo una buona stagione, la squadra di Massimiliano Alvini ha fatto molto bene anche ai playoff, fino all’ultimo atto che è andato in scena proprio nella giornata di oggi. Successo meritato in finale contro il Bari, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol di Kargbo. Campionato veramente incredibile per il 20enne, finito nel mirino di alcuni club di Serie A e Serie B. Nel frattempo è scoppiata la festa per i tifosi, migliaia di supporter in strada e all’esterno dello stadio già durante la partita, si sono verificati maxi-assembramenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.