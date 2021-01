La Juventus ha alzato il primo trofeo della stagione, il primo da allenatore per Andrea Pirlo. Il club bianconero ha vinto la Supercoppa italiana nella finale contro il Napoli, 2-0 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Morata. E’ risultato pesantissimo l’errore di Insigne su calcio di rigore sul punteggio di 1-0. Al fischio finale grande festa per la Juventus che ha riscattato la sconfitta contro l’Inter, il successo può essere un trampolino importante anche per una rimonta in campionato. L’altra faccia della medaglia ha visto la delusione del Napoli, Insigne è scoppiato in lacrime al fischio finale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. In basso il VIDEO.