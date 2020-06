Delirio Liverpool, in città inizia la festa: canti e fuochi d’artificio, la notte è Reds [FOTO e VIDEO]

E’ delirio in casa Liverpool. Il successo del Chelsea nella partita di campionato contro il Manchester City è stato determinante, la squadra di Klopp è campione d’Inghilterra. E’ stata una cavalcata incredibile per i Reds che hanno dominato in lungo ed in largo: 86 punti, 28 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta.

Il titolo è arrivato dopo 30 anni, è una giornata storica. I tifosi sono scesi in piazza, tanti supporter sono in delirio per festeggiare la vittoria. Il merito è anche e soprattutto del tecnico tedesco, che è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra. Ma, adesso è i momento della festa, si preannuncia una notte di deliro. Iniziano i canti ed i fuochi d’artificio. “Non ho parole, è incredibile, sono campione. Sono passati tanti anni, ma adesso è realtà”, ha detto Klopp particolarmente emozionato. In alto la FOTOGALLERY, in basso il video della festa.