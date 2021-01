Una denuncia pesantissima che riguarda il mondo del calcio: Cristian Pavon, attaccante del Boca Juniors è accusato di violenza sessuale. La denuncia è arrivata da Marisol Doyle, la donna ha svelato alcuni dettagli su una festa organizzata dagli amici del calciatore nel 2019. “Ho attraversato un calvario. Voglio spiegare alla società che se ho impiegato tutto questo tempo per denunciare il calciatore è stato perché ero in una situazione di riabilitazione. Ero caduta in depressione, totalmente delusa da una situazione nella quale mi ero imbattuta ad una festa a cui ho partecipato, e in cui c’era Cristian Pavon”.

I dettagli sono stati svelati in un’intervista al noto canale televisivo argentino Telefe. “Pensavo che sarebbe stata una festa tranquilla, normale. Mi sono invece trovata in una situazione completamente diversa. Una cabina che era illuminata solo da poche luci, dove si sono verificati eventi che non sono normali per me, come relazioni tra ragazzi e ragazze. Sono una tifosa degli Xeneizes e Pavon è un giocatore che ammiro. Non avrei mai potuto pensare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Ha forzato la porta, è entrato in bagno e mi ha molestato. Ci sono persone che credono che io voglia soldi ed è per questo che hanno iniziato a diffamarmi sui social network. Non voglio soldi o fama. Voglio Pavon in prigione. Dopo le molestie è uscito dal bagno come se nulla fosse e mi ha lasciato lì sdraiata. Mi ha spinto contro il bidet. I suoi amici pensavano che avessimo avuto un rapporto consenziente, ma non è stato così. Cristian mi ha lasciata in bagno, ha afferrato l’altoparlante e ha detto: ‘La festa è finita, andiamo’. E se n’è andato con i suoi amici”.

Infine ha svelato di aver avuto una relazione anche con il fratello maggiore Cristian: “non sapeva di quel rapporto. Ma Fede mi ha detto che un suo cugino gli ha raccontato quello che era successo. Non sapeva che la donna abusata ero io, non gliel’ho mai confessato. Non volevo raccontarlo, perché le conoscenze che avevo provenivano dallo stesso ambiente di Pavon. Avevo paura per la mia vita. Non potevo dire nulla per paura di qualche ritorsione”.

Chi è Cristian Pavon

Cristian Pavon è un calciatore argentino, attaccante del Boca Juniors. Si tratta di un attaccante esterno che preferisce partire largo per poi tagliare al centro del campo. E' di piede destro, è dotato di una buona accelerazione, è bravo anche nel dribbling. La carriera è iniziata con la maglia del Talleres, successivamente il prestito al Colon. L'esperienza più importante è stata con la maglia del Boca Juniors, si è dimostrato importante anche dal punto realizzativo. Poi il passaggio al L.A. Galaxy, infine il ritorno al Boca. Protagonista anche con l'Argentina, dall'Under 17 alla prima squadra.