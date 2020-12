Diletta Leotta si conferma sempre più bella e scatena le reazioni da parte dei fan. La Serie A continua a regalare spettacolo, anche grazie alla giornalista di DAZN che incanta prima, durante e dopo le partite del massimo campionato italiano. La sua presenza non passa mai inosservata, gli stadi sono al momento chiusi ed i tifosi non possono apprezzare la sua bellezza. La siciliana sta già studiando in vista della prossima partita di campionato, la stagione entra sempre più nel vivo.

Jesè Rodriguez licenziato dal Psg: bufera a causa di uno scandalo sessuale con Aura e Rocio [FOTO]

Diletta Leotta si prepara per il Natale

Nel frattempo Diletta Leotta si prepara per le feste natalizie e lo scatto pubblicato sul profilo Instagram non è passato di certo inosservato. La giornalista ha presentato l’albero di Natale, ovviamente bellissimo. Ma l’attenzione dei fan è stata attirata da un altro particolare: la scollatura mette in mostra il Lato A, il completino in rosso è veramente super sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.