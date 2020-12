Diletta Leotta e Boateng, le voci di gossip impazzano sul mondo del web. La giornalista è sicuramente uno dei personaggi più seguiti sui profili Instagram, è bellissima e fa impazzire i fan con scatti super sexy: i follower sono addirittura più di 7 milioni. Diletta si sta godendo le vacanze natalizie in attesa della ripresa del campionato di Serie A, previsto per il nuovo anno. Il calciatore è stato protagonista di una buona carriera, adesso ha deciso di sposare il progetto del Monza, con le sue qualità può portare la squadra a conquistare la promozione nel campionato di Serie A.

Le voci su Diletta Leotta e Boateng

Negli ultimi giorni i fan più attenti di Diletta Leotta hanno notato qualche like di troppo nelle foto della bella giornalista: proprio quelle di Kevin Prince Boateng. I due si sono incontrati solo qualche giorno fa per prendere parte ad un’intervista poi andata in onda su DAZN. Il calciatore è single dopo il divorzio con un’altra bellissima showgirl: Melissa Satta. Il 2021 potrebbe portare grosse sorprese, i follower più attenti sono già pronti a scatenarsi sui profili Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.