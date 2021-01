Diletta Leotta e Can Yaman sono sempre più chiacchierati. La giornalista sportiva si prepara per la nuova giornata del campionato di Serie A, si preannuncia un turno ricco di emozioni. La catanese è sempre più chiacchierata dalle copertine di gossip, su Instagram è seguitissima dai fan, sono infatti più di 7 milioni i follower che hanno modo di apprezzare la bellezza della showgirl. Anche l’attore è salito alla ribalta, è considerato un sex symbol ed è molto amato dalle donne, anche in questo caso i social sono stati presi d’assalto.

La foto tra Diletta Leotta e Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati paparazzati nuovamente a Roma, in una cena romantica all’interno di un famosissimo hotel del centro città. Le foto sono state pubblicate dal settimanale ‘Chi’, i due sono a cena in atteggiamenti molto intimi. Secondo quanto si legge sulla rivista poi “sono spariti insieme in camera”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.