Diletta Leotta è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuova voce è circolata nelle ultime ore, si parla di un gossip con Can Yaman. La rivelazione è arrivata direttamente da Anna Pettinelli su RDS, la catanese e l’attore avrebbero soggiornato nello stesso albergo di Roma. Si sta parlando anche di un indizio sospetto, ovvero la Stories Instagram pubblicata da Diletta, un mazzo di fiori in regalo. Il turco era stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.

Chi è Can Yaman

Can Yaman è un attore turco. Nato ad Istanbul ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul ed è stato considerato uno studente molto promettente. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012, si è subito dedicato alla sua passione per la recitazione. Parla cinque lingue: turco, italiano, tedesco, spagnolo e inglese, è un tifoso del Besiktas. Il suo successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Tra il 2018 e il 2019 ha interpretato il ruolo di Can Divit, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. E’ salito alla ribalta ed è molto apprezzato dalle donne. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Diletta Leotta e Can Yaman.