Diletta Leotta, il clamoroso gossip: “addio Scardina, si consola a cena con Ibra”

Una voce di gossip clamorosa che ha scatenato la reazione da parte dei fan. La relazione tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sembra esser giunta al capolinea, ma ad infiammare i quotidiani sono le notizie che riguardano la giornalista e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato paparazzato da ‘Chi’, il giornale titola in prima pagina: “Diletta Leotta. Addio Scardina, si consola a cena con Ibra”. Il calciatore è stato pizzicato fuori da un noto locale milanese in compagnia della conduttrice sportiva di Dazn, sono circolate ovviamente voci e pettegolezzi. I due, recentemente, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Le fotografie sarebbero state scattate dopo l’incontro Milan-Parma e mostrano Diletta Leotta e Ibra prima e dopo la cena. Solo una serata la lavoro? Forse sì, considerando che Zlatan è sposato da 20 anni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini che hanno fatto impazzire i social.