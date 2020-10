Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrano tornati insieme. Una mezza conferma è arrivata dalla foto pubblicate dalla rivista ‘CHI’. Nel numero in edicola domani verranno pubblicate nuove foto, è andato in scena il ricongiungimento proprio in concomitanza con le parole d’amore del pugile nei confronti della giornalista. Secondo quanto riportato poi dalla pagina Instagram “Very Inutil people”, i due avrebbero trascorso insieme la domenica in Abruzzo prima tra i boschi e poi in compagnia di altri amici. Non sono stati fotografati baci, ma l’incontro rappresenta un primo indizio. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.