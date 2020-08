Diletta Leotta sulla rottura con Scardina: “Non basterebbero sei pagine per raccontare” [FOTO]

Diletta Leotta ha rilasciato un’intervista a ‘Gente’ in cui ha parlato della fine della sua relazione con il pugile Daniele Scardina, anche se la conduttrice DAZN non ha voluto esporsi troppo: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto“. Intanto la Leotta è tornata nella sua Sicilia per le vacanze: “La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Diletta Leotta.