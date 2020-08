Diletta Leotta allo scoperto: “flirt con Ibrahimovic? Ecco la verità”

La bella Diletta Leotta è sempre chiacchierata, soprattutto per quanto riguarda questioni di gossip. Le ultime notizie hanno infiammato i tifosi di calcio, si è parlato di un presunto flirt con l’attaccante Zlatan Ibrahimovic. La giornalista sportiva ha confermato l’addio con il suo ex fidanzato, Daniele Scardina ma con l’attaccante svedese c’è solo un rapporto professionale.

Diletta ha deciso di fare chiarezza tramite alcuni suoi portavoce al tabloid britannico Sun: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale”. Solo colloqui di lavoro, dunque, tra i due e nessuna love story. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Diletta Leotta e Ibrahimovic.