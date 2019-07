Diletta Leotta, vacanze bollenti con il fidanzato Daniele Scardina [FOTO]

Dopo la rottura con Matteo Mammì nuova storia d’amore per la bella Diletta Leotta. La giornalista sportiva si prepara per la prossima stagione, sempre alla guida di DAZN è pronta a regalare spettacolo per i vari stadi in Serie A. Nel frattempo ultimi giorni di vacanza per la bella Diletta che ha trovato un nuovo fidanzato, si tratta di Daniele Scardina, di mestiere pugile. Come testimoniano le foto pubblicate da ‘Chi’, la giornalista ha trascorso una vacanza bollente ad Ibiza, baci appassionati ed un fisico come al solito mozzafiato per la bella Diletta. In alto la fotogallery con tutte le immagini pubblicate da ‘Chi’.