“Dimissioni immediate di Di Francesco“, è quanto si legge su Twitter dopo l’ennesimo tonfo in campionato del Cagliari. La situazione del club sardo è sempre più delicata, la posizione di classifica è veramente drammatica. La squadra occupa il terzultimo posto in classifica, in 23 partite ha conquistato appena 15 punti, un rendimento da retrocessione diretta. Il Cagliari ha vinto appena 3 volte, 6 i pareggi e ben 14 le sconfitte. La prestazione contro il Torino è stata veramente deludente, la sconfitta 0-1 contro una diretta concorrente alla salvezza ha peggiorato la situazione, serve un cambio di passo immediato già dalla prossima partita.

La posizione di Di Francesco e le reazioni del web

La posizione dell’allenatore Di Francesco è appesa ad un filo, la dirigenza avrebbe deciso per il ribaltone, ma in molti chiedono le dimissioni. Il motivo? Il Cagliari aveva deciso di rinnovare il contratto all’allenatore nonostante le sconfitte e la posizione di classifica già difficilissima. Di Francesco non è riuscito a reagire, anzi sono arrivate solo delusioni e brutte prestazioni. Il favorito per la successione è Semplici, ma si stanno valutando anche altri nomi come i ritorni di Rastelli e Zenga, più Mazzarri. “Dimissioni immediate di Di Francesco”, si legge sul web. Il tecnico però non sembra intenzionato ad abbandonare la barca. Ma con ogni probabilità si procederà con l’esonero. In alto la FOTOGALLERY con tutti messaggi.