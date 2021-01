La Lazio ha piazzato un colpo per la prossima stagione, si tratta di Dimitrije Kamenović, difensore che si è già messo in mostra con ottime prestazioni. Il club biancoceleste sta disputando un campionato altalenante, ma può togliersi ancora importanti soddisfazioni. L’obiettivo primario è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, ma la concorrenza è sicuramente agguerrita. Nel frattempo la dirigenza pensa al futuro e riesce a scoprire sempre calciatori in grado di fare la differenza. L’ultimo innesto porta il nome di Dimitrije Kamenovic, il calciatore arriverà in Italia dalla prossima stagione.

Chi è Dimitrije Kamenovic

Dimitrije Kamenovic è calciatore serbo, difensore del Čukarički. Si tratta principalmente di un terzino sinistro prettamente difensivo ma che sta migliorando molto anche in fase offensiva. Può disimpegnarsi anche nella zona centrale della difesa sia in un reparto a 3 che a 4. E’ cresciuto nel settore giovanile del Čukarički, l’esordio in prima squadra si è registrato il 10 marzo 2019 nella partita di Superliga serba contro la Dinamo Vranje, 0-0 il risultato finale. Protagonista anche con la maglia della Serbia, dall’Under 17 all’Under 21. Adesso la grande occasione, quella della Lazio. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del calciatore.