Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 live, tripletta di Orsic

Dinamo Zagabria-Atalanta live – Si torna in campo per la Champions League, inizia la fase a gironi della competizione, in campo non solo la Juventus ma anche un’altra squadra italiana, l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha iniziato bene la stagione nonostante il ko in casa contro il Torino, nell’ultimo match successo esterno sul campo del Genoa. Adesso inizia l’incredibile percorso in Champions League, i nerazzurri in trasferta contro la Dinamo Zagabria, partita già fondamentale per il percorso dell’Atalanta. Gasperini si affida a Gomez, Ilicic, Zapata in attacco. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 21 su CalcioWeb.

69′ – Orsic è immarcabile e chiude definitivamente i conti, 4-0 e dominio per i padroni di casa.

61′ – Momento ‘morto’ della partita, l’Atalanta prova a tenere il pallino del gioco ma non riesce a concretizzare.

45′ – Si va all’intervallo, 3-0 per la Dinamo Zagabria e partita che sembra già chiusa.

42′ – Atalanta shock, tris della Dinamo Zagabria, ancora Orsic per la doppietta personale, male il club italiano.

32′ – Arriva il raddoppio della Dinamo Zagabria, Orsic non sbaglia, primo tempo da dimenticare per la squadra di Gasperini.

30′ – L’Atalanta ci prova ma senza essere concreta, gialli discutibili er Djimsiti e De Roon.

10′ – Avvio shock dell’Atalanta, Leovac porta in vantaggio la Dinamo Zagabria, male la difesa dei nerazzurri.

1′ PARTITI!

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Theophile-Catherine, Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Djimsiti, Toloi, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini