Ecco chi è Diogo Dalot, il nuovo rinforzo del Milan: il paragone con Cancelo e Dani Alves

Il Milan è reduce dall’incredibile qualificazione in Europa League contro il Rio Ave, la squadra di Stefano Pioli ha staccato il pass dopo la lotteria dei calci di rigore. L’inizio di stagione è stato positivo, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti in campionato e in Europa. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato, nelle ultime ore è stato chiuso il prestito dal Mancherster United di José Diogo Dalot Teixeira, noto semplicemente come Diogo Dalot. Può rappresentare una buona soluzione, nonostante la giovane età ha già dimostrato personalità e può togliersi tante soddisfazioni nel calcio italiano.

Chi è Diogo Dalot

Diogo Dalot è un calciatore portoghese, classe 1999. E’ un giocatore giovanissimo e quindi con ancora importanti margini di miglioramento. Si tratta di un terzino destro molto dotato dal punto di vista tecnico, è veloce e bravo a fornire assist. E’ un terzino di spinta che si rende pericoloso anche in fase realizzativa, si disimpegna bene in fase difensiva, anche nel gioco aereo. Può essere schierato anche nella corsia opposta e, all’occorrenza, anche nel ruolo di centrocampo, prevalentemente sulla fascia in una mediana a 4 o 5. Per caratteristiche viene paragonato a Cancelo e Dani Alves. L’esordio è stato con la seconda squadra del Porto, poi la ‘promozione’ con i grandi. Nel 2018 viene acquistato dal Manchester United, con la Nazionale portoghese è partito dall’Under 15 fino all’Under 21. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.