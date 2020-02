“Disastro Valencia”, “quasi fuori”: la stampa estera si scatena dopo la debacle contro l’Atalanta

“Disastro Valencia“, scrive As. “Valencia quasi fuori”, la reazione di Sport. La stampa estera è durissima con la squadra spagnola dopo la debacle in Champions League contro l’Atalanta. Prestazione veramente da dimenticare, soprattutto in difesa, per gli uomini di Celades. In attacco non sono mancate le buone manovre e le occasioni pericolose, ma in difesa è stata una vera e propria catastrofe che ha compromesso il percorso in Europa. Il ritorno sarà probabilmente un’altra storia, ma recuperare tre gol di scarto in una partita di Champions League non si verifica tutti i giorni. I giornali spagnoli sono molto pessimisti da questo punto di vista, parlano già di eliminazione. L’11 di Gasperini però non deve correre il rischio di sottovalutare l’avversario, la posta in palio è veramente altissima. Un’occasione unica per entrare nelle migliori 8 d’Europa. Sì, avete capito bene. In alto la fotogallery con le prime pagine dall’estero.