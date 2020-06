“Disegna la maglia del Codogno”: il vincitore è James, un bambino di 11 anni [FOTOGALLERY]

Si chiama James e ha 11 anni, è il vincitore del contest “Disegna la maglia del Codogno”, lanciato da Erreà Sport e R.C. Codogno. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un momento di svago per gli abitanti del comune primo focolaio del Coronavirus in Italia. Sulla maglia vincitrice campeggia un lupo su uno sfondo blu (colore della squadra locale). Ad accompagnare l’animale c’è un tricolore, simbolo della vicinanza di tutto il Paese a una delle località più colpite. In alto le FOTO.