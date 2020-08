Provocazione Domenech, sui social è bufera ‘patriottica’: “Quanto rosica, uomo piccolo piccolo” [FOTO]

“L’Italia è unita solo quando gioca la Nazionale”. Un’affermazione che si sente pronunciare spesso. E che anche il sottoscritto avalla. Ma urge una piccola modifica. Non solo quando gioca, la Nazionale. Ma anche quando viene attaccata. L’Italia, il suo paese e la sua scuola. Nessuno ce la tocchi. Così accade che Raymond Domenech prenda in giro Gasperini e gli allenatori italiani e a tutti (e di nuovo, anche in questo caso, al sottoscritto) sale il ‘patriottismo‘. Motivo? Domenech è il ct della Francia che nel 2006 perse il Mondiale in finale proprio contro di noi. Una serata magica, per il nostro paese, una serata amara per il loro. E per lui, evidentemente. Gli brucia ancora, a distanza di 14 anni. Lo abbiamo detto. In tanti, italiani, la pensano come noi. Rivolta ‘patriottica’ sui social, dunque. Abbiamo raccolto alcuni messaggi sull’argomento. Dopo quella dichiarazione, infatti, il cognome dell’allenatore francese è in tendenza su Twitter. In alto la FOTOGALLERY.