Giulia e Silvia Provvedi sono le sorelle Donatella e si confermano sempre più in forma. Giulia Provvedi è una cantante, showgirl e influencer italiana e fa parte di un duo che è diventato molto famoso in Italia. Le qualità non sono state mai in dubbio, con il tempo sono riuscite a farsi conoscere anche nel mondo dello spettacolo. Sono diventate famose con X Factor, poi hanno partecipato con successo al reality ‘L’Isola dei Famosi’.

Le foto sexy delle Sorella Provvedi

Giulia e Silvia Provvedi sono salite alla ribalta anche per situazioni sentimentali, non sono passate inosservate le relazioni con Fabrizio Corona ed il portiere dell’Atalanta Gollini. Entrambe le storie sono poi finite. Adesso stanno provando a ripartire, le Donatella hanno pubblicato uno scatto sexy sui social, la scollatura è mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini sexy.

