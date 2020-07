Donnarumma, gaffe social: pubblica un messaggio e dimentica di cancellare una parte di testo [FOTO]

Per i personaggi famosi, anche un piccolo errore sui social non passerà mai inosservato. Rimane pochissimi secondi e poi viene corretto? Non basta. Fosse anche un solo secondo, gli utenti se ne accorgeranno. Quando i followers sono migliaia, non basta mettere una pezza quasi subito, la gaffe viene notata e non perdona. E’ quanto accaduto a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, dopo il match vinto dai rossoneri ieri sera in casa della Lazio, ha infatti postato un brevissimo messaggio sui social. Peccato che, però, chi gestisce il suo profilo social si sia dimenticato di togliere una parte di messaggio. “Come testo metterei: Grande partita @acmilan. Avanti così 💪🏼💪🏼”. Probabilmente è la conversazione integrale tra il portiere e il suo social media, dove il primo consigliava al secondo il messaggio da postare. Ovviamente la parte da eliminare è stata poi cancellata e il messaggio postato correttamente. Ma, come detto, agli utenti non è sfuggito nulla. E, ai commenti al post, non è mancata l’ironia. In alto la FOTOGALLERY con qualche messaggio ironico sulla partita di ieri.