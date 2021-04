Donnarumma nella bufera, il portiere scherza con Reina: “sei una delusione, via dal Milan”

Gigio Donnarumma è finito nella bufera. Il portiere è stato protagonista di una stagione molto importante, ma un episodio registrato in occasione della partita del Milan contro la Lazio rischia di compromettere definitivamente il rapporto con i tifosi. Donnarumma è stato ripreso dalle telecamere con l’amico e collega Reina, sorridente nonostante la brutta sconfitta che rischia di complicare la corsa del Milan verso la qualificazione in Champions League. La prestazione dei rossoneri è stata ben al di sotto delle aspettative, la squadra di Stefano Pioli ha perso con il netto risultato di 3-0, il quarto posto è sempre più a rischio e sarebbe un disastro considerando l’ottimo avvio di stagione.

Il rapporto tra il Milan e Donnarumma è molto difficile. Le parti non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e l’addio al termine della stagione è sempre più probabile. I rossoneri rischiano di perdere a zero uno dei migliori portieri in circolazione ed ancora con ampi margini di miglioramento considerando la giovane età. La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del portiere è la Juventus, sono andati in scena contatti con l’agente Mino Raiola. L’ultimo episodio potrebbe portare alla rottura, il sorriso di Donnarumma con Reina ha fatto infuriare i tifosi rossoneri: “sei una delusione, via dal Milan”, scrivono gli utenti da Twitter. In alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni dei tifosi.