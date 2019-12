Dramma Catania, le reazioni dei tifosi: “Si dovevano firmare società pezzente” [GALLERY]

Situazione drammatica a Catania. Il club etneo, già in cattive acque, ha liquidato i propri giocatori con un messaggio WhatsApp sconcertante: “Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società…. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”.

I tifosi si sono scatenati sui social. C’è chi attacca coloro che hanno difeso allo strenuo questa società, c’è chi se la prende con il club ma persino con i giocatori, rei di aver diffuso il messaggio. Una situazione caldissima a Catania. Una crisi economica irreversibile che non lascia spazio ad interpretazioni. Abbiamo raccolto alcuni dei messaggi più significativi nella FOTOGALLERY in alto.