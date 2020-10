Drammatico incidente, auto investe cinghiali e finisce fuori strada: morti due calciatori

Nella notte si è verificata una vera e propria tragedia. Un incidente è costato la vita a due calciatori: il 39enne Simonluca Agazzone e il 32enne Matteo Ravetto. L’impatto è andato in scena poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139, in direzione Gravellona Toce. Sull’auto viaggiavano i due uomini più un terzo amico, dopo lo scontro con due cinghiali il mezzo è finito fuori strada. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Per i due calciatori non c’è stato nulla da fare, il terzo coinvolto è finito all’ospedale in codice giallo. Agazzone aveva un passato nelle giovanili del Milan con l’esordio nel 2000 nel calcio professionistico con la maglia della Spal, poi esperienze con Monza, Spezia, Carrarese, Novara e Legnano. Invece Ravetto si era diviso tra Serie C e Serie D. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dei due calciatori.