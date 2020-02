“I t(r)uffatori seriali Dybala e Ronaldo si aspettavano il rigorino”. Polemiche dopo Lione-Juventus

Lione-Juventus 1-0. E’ questo il triste resoconto della trasferta bianconera in Francia. Una rete di Tousart poco dopo la mezz’ora ha regalato il primo atto alla squadra di Rudi Garcia. Al ritorno a Torino i tifosi si aspettano una gara totalmente diversa, sia dal punto di vista del gioco sia da quello del risultato. Una prestazione che non ha affatto convinto i supporters della Juve. Tanti i calciatori finiti sotto la lente d’ingrandimento: da Bonucci a Rabiot. Critiche a Sarri per il “non gioco” proposto, per la manovra apparsa lenta e inconcludente e per alcune scelte. Sotto accusa anche l’arbitro, reo di aver negato due calci di rigore ai bianconeri: il primo per una presunta spinta di Denayer su Cristiano Ronaldo, il secondo per un fallo su Dybala, pronto a girarsi e a calciare. Due episodi dubbi, che le immagini non chiariscono fino in fondo. Sui social si sono scatenati i commenti dei tifosi. Tra juventini e neutrali c’è chi se la prende con i calciatori non all’altezza, chi con gli arbitri internazionali che non “aiutano” i bianconeri. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi degli utenti su rigori e prestazione.