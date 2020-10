Dybala, voci sulla gravidanza della fidanzata Oriana Sabatini [FOTO]

Paulo Dybala deve fare i conti con alcuni momenti di tensione con la Juventus dopo il mancato ingresso contro il Crotone, nel frattempo iniziano a circolare voci sulla fidanzata. Oriana Sabatini è tornata in Argentina e proprio dal suo paese arrivano indiscrezioni su una possibile gravidanza. Sono arrivate domande nei confronti del giornalista Angel De Brito che ha risposto così: “Gliel’ho chiesto ma lei ha negato. Secondo Andrea Tabpada (giornalista) sarebbe di due mesi”. La fidanzata di Dybala non ha confermato, ma nemmeno smentito. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.